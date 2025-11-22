Çin ve Özbekistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı Gerçekleştirdi

TAŞKENT, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov'un davetiyle 20-21 Kasım tarihlerinde Özbekistan'a bir ziyaret gerçekleştirerek, 2. Çin-Özbekistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısına katıldı.

Taraflar görüşmede, her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın, karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde sürekli olarak geliştirildiğini ve ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek için daha yakın işbirliği yapacaklarını bildirdi.

Çin tarafı, Özbekistan'ın ulusal kalkınma yolunu bağımsız şekilde belirlemesini desteklemeye devam edeceğini ve "Yeni Özbekistan" stratejisi çerçevesinde önemli sosyal ve ekonomik reform projelerini kararlılıkla desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

Özbekistan tarafı ise tek Çin ilkesine sıkı şekilde bağlı olduğunu, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı durduğunu ve Çin hükümetinin ulusal birleşme yönündeki çabalarını desteklediğini teyit etti.

Çin ayrıca, 15-16 Kasım'da Taşkent'te düzenlenen 7. Orta Asya Devlet Başkanları Danışma Toplantısı'nın bölgesel işbirliğini ilerletme, karşılıklı güveni pekiştirme ve bölgesel istikrar ile refahı korumadaki önemli katkılarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi dördüncü oturumunun başarıyla gerçekleştirilmesini takdirle karşılayan Özbek tarafı, bu önemli toplantının Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik edeceğini, tüm ülkelere ortak kalkınma fırsatları sunacağını ve dünya için daha fazla kesinlik ve pozitif enerji katacağını belirtti.

Özbekistan, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliğini memnuniyetle karşıladığını ve bu girişimlere aktif katılım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İki taraf, yeşil madenler alanındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunarak, bu kapsamda maden kaynaklarının tüm endüstriyel zincirinde yeşil kalkınmaya öncelik vereceklerini bildirdi.

İki taraf, Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, Çin-Orta Asya mekanizması ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda karşılıklı desteği ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi taahhüt etti.