Çin ve Norveç Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in başkenti Beijing'de Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi. Ding, salı günkü görüşmede Norveç ile birçok alanda tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Çin ve Norveç halklarının geleneksel dostluğa sahip olduğunu ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde geliştiğini söyledi. Ding, iki ülke liderlerinin geçen yılki görüşmelerinde ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir mutabakata vardıklarını kaydetti.

Ding, Çin'in önümüzdeki beş yıllık dönemdeki kalkınmasının ayrıntılı planını belirleyen ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunun, Çin-Norveç işbirliğine daha fazla fırsat sağlayacağını belirtti. Ding, karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesi, stratejik iletişimin güçlendirilmesi ve ekonomi, ticaret, yatırım, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Eide ise Çin'in yeşil dönüşüm gibi alanlarda kaydettiği olağanüstü başarılardan övgüyle bahsetti. Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Eide, ikili ilişkileri iyileştirmeye ve işbirliğini yeni seviyelere çıkarmaya istekli olduklarını ifade etti.