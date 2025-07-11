Çin ve Mısır Merkez Bankaları İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Mısır Merkez Bankaları İşbirliğini Güçlendiriyor
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Çin Merkez Bankası ile Mısır Merkez Bankası, finansal işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, yerel para birimleriyle ödemeleri ve dijital para birimlerini teşvik etmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ile Mısır Merkez Bankası perşembe günü işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasında finansal işbirliğinin artırılmasını, yerel para birimleriyle yapılan ödemelerin teşvik edilmesini ve dijital para birimleri ile dijital inovasyon alanlarında işbirliği yapılmasını hedefliyor.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, iki ülke arasındaki finansal ve ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını, ikili ticaretin ise istikrarlı şekilde arttığını ifade etti.

Pan dış belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde iki ülkenin merkez bankalarının yerel para birimi takasları ve mutabakatı, ödeme ve mutabakat sistemlerinin bağlantısı, finansal piyasalarda yatırım ve finansman işbirliği ile karşılıklı finansal kurumların kurulması gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bu çabaların, her iki ülkenin işletmeleri için ticaret, yatırım ve finansman açısından daha verimli ve uygun hizmetler sunacağını vurgulayan Pan, Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığının daha da güçlenip derinleşeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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