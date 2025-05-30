Çin ve Kazakistan Arasındaki Kültürel Etkileşim Yeni Tren Seferiyle Başladı

Xİ'AN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden Kazakistan'ın Almatı kentine yola çıkan turistlerle dolu tren, iki ülke arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimlerde yeni bir sayfa açtı.

Perşembe günü öğle saatlerinde 234 yolcusuyla Xi'an'dan yola çıkan trenin cumartesi günü Almatı'ya ulaşması bekleniyor. Dönüş için 5 Haziran'da yola çıkacak tren, 7 Haziran'da Xi'an'da olacak. Her iki yöndeki yolculuğun yaklaşık 57 saat sürmesi bekleniyor.

İçinde bulunduğumuz yıl, Kazakistan'da "Çin Turizm Yılı" olarak kutlanıyor. Trenin yolcuları, Almatı'ya varır varmaz eğlenceli etkinlikler ve yerel lezzetlerle karşılanacak.

Almatı'da dört gün boyunca çeşitli kültürel ve halklar arası etkileşim programları düzenlenecek. Katılımcılar, somut olmayan kültürel miras gösterileri, kültürel eser sergileri ve geleneksel Çin tıbbı uygulamalarıyla tanışacak. Programda gençler arası dostluk futbol maçı, spor alanında etkileşim sempozyumu ve kadın girişimciler buluşması gibi özel etkinlikler de yer alacak.

Bu özel tren seferi, 2023'te Xi'an'da düzenlenen 1. Çin-Orta Asya Zirvesi'nin önemli sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Zirvenin ikincisinin ise bu yıl Kazakistan'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında 2024 yılında gerçekleşen ticaret, önceki yıla göre 5,4 milyar ABD doları artarak 94,8 milyar dolara ulaştı. Orta Asya ülkeleri arasında Kazakistan, 43,8 milyar dolarlık hacim ve yüzde 46'lık payla Çin ile ticarette başı çekiyor.