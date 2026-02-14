Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Fransa, Dünyanın "Orman Kanununa" Geri Dönmesini Önlemek İçin Birlikte Çalışmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'nda Fransa ile Birleşmiş Milletler'in rolünü koruma ve uluslararası işbirliğini güçlendirme konusunda ortak çaba sarf etmeye çağırdı. İki ülke, karşılıklı ekonomik işbirliğini derinleştirme kararlılığını vurguladı.

MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'yı Birleşmiş Milletler'in statü ve rolünü korumak ve dünyanın "orman kanununa" geri dönmesini önlemek üzere ortak çaba sarf etmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Münih Güvenlik Konferansı sırasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.

Wang, aynı gün düzenlenen ve başarıyla sonuçlanan ilk Çin-Fransa-Almanya üçlü dışişleri bakanları toplantısının dünyaya olumlu ve yapıcı bir mesaj verdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yılın sonlarında Çin'e yaptığı ziyaretten bu yana ikili ilişkilerin olumlu ve dinamik bir ivme kazandığını ifade eden Wang, ilgili kurumların ziyaret kapsamında varılan sonuçları hayata geçirmeye devam ettiğini ve çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin hızlandığını söyledi.

Barrot ise ülkesinin Çin'in büyük bir ülke olarak statüsüne ve rolüne büyük önem verdiğini, tek Çin politikasına da sıkı şekilde bağlı olduğunu vurguladı.

Barrot, iki lider arasında varılan mutabakatın uygulanması, çeşitli alanlardaki kurumsal diyaloğun güçlendirilmesi, karşılıklı yarara dayalı ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesi ve görüş ayrılıklarının diyalog ve istişare yoluyla uygun biçimde ele alınması için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Barrot ayrıca, Fransa'nın bu yıl G7 dönem başkanlığını üstlenmesi ve Çin'in APEC'e ev sahipliği yapacak olması nedeniyle, iki ülkenin çok taraflı platformlarda yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmesinin önemine işaret ederek, küresel yönetişim başta olmak üzere kritik konularda işbirliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
