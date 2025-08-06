Çin ve Brezilya Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Brezilya ile işbirliğini artıracaklarını belirterek, ABD'nin tarifelerle yaptığı baskılara karşı destek verdiklerini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle tehdit ettiği Brezilya ile işbirliğini artırmaya niyetli olduğunu bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre Bakan Vang, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Başdanışmanı Celso Amorim ile telefonda görüştü.

Görüşmede Vang, iki ülkenin bir süredir ortak vizyonlar çerçevesinde işbirliği yaptığını belirterek Çin'in, Brezilya'yı "hiçbir gerekçesi olmayan tarifelerle yapılan zorbalığa karşı çıkmak" konusunda desteklediğini ifade etti.

Amorim de Brezilya'nın pek çok alanda işbirliğini artırmaya ve BRICS'i daha ileri taşıma konusunda Çin ile ortaklaşa çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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