Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını dile getirdi. Ayrıca, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarları arasında yer aldığını vurguladı.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Han pazartesi günkü görüşmede karşılıklı fayda sağlayan işbirliği sayesinde kazan-kazan sonuçları elde edebilecek olan Çin ve Almanya'nın önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğunu söyledi. Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları hayata geçirmek, iletişimi ve diyaloğu güçlendirmek ve Çin-Almanya çok yönlü stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Almanya'yla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Han, Almanya'nın tek Çin ilkesine riayet etmesini temenni ettiklerini söyledi. Han, Avrupa Birliği içerisinde merkezi bir konuma sahip önde gelen ülkelerden olan Almanya'nın, Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı gelişimini teşvik etmede aktif rol oynamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Wadephul ise yeni Alman hükümetinin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Çin ile daha yakın üst düzey ilişkiler geliştirmeyi ve tüm alanlarda daha derin işbirliği kurmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Wadephul, Çin ile güvenilir bir işbirliği ortağı olmaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title