Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Han pazartesi günkü görüşmede karşılıklı fayda sağlayan işbirliği sayesinde kazan-kazan sonuçları elde edebilecek olan Çin ve Almanya'nın önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğunu söyledi. Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları hayata geçirmek, iletişimi ve diyaloğu güçlendirmek ve Çin-Almanya çok yönlü stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Almanya'yla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Han, Almanya'nın tek Çin ilkesine riayet etmesini temenni ettiklerini söyledi. Han, Avrupa Birliği içerisinde merkezi bir konuma sahip önde gelen ülkelerden olan Almanya'nın, Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı gelişimini teşvik etmede aktif rol oynamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Wadephul ise yeni Alman hükümetinin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Çin ile daha yakın üst düzey ilişkiler geliştirmeyi ve tüm alanlarda daha derin işbirliği kurmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Wadephul, Çin ile güvenilir bir işbirliği ortağı olmaya istekli olduklarını ifade etti.