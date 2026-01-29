Haberler

Çin: Farklılıkları Yönetmek ve İşbirliğini İlerletmek Üzere ABD ile Çalışmaya İstekliyiz

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı gelişimi için işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. İki tarafın, 2025 yılına kadar beş tur istişare gerçekleştirdiği ve olumlu sonuçlar elde edildiği belirtildi.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, işbirliğini ilerletmek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

He perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çin ve ABD'nin 2025 yılında iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde beş tur ekonomik ve ticari istişare toplantısı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bu görüşmelerden bir dizi olumlu sonuç elde edildiğine dikkat çeken He, bunun Çin ve ABD'nin, ekonomi ve ticaret alanındaki anlaşmazlıkları eşit şartlarda diyalog ve istişareler yoluyla çözebileceğini tam olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

He, liderlerinin Busan'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizması aracılığıyla her düzeyde iletişimi sürdüren iki tarafın, iki liderin üzerinde uzlaştığı önemli mutabakatın ve Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişarelerinin sonuçlarının hayata geçirilmesini ortaklaşa teşvik ettiklerini söyledi.

İleriye dönük olarak ise He, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı sürdürüp uygulamak ve Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizmasından en iyi şekilde yararlanmak üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

