Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı, ABD Hazine Bakanı ve Ticaret Temsilcisi ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'nin Hazine Bakanı ve Ticaret Temsilcisi ile video konferans yoluyla önemli ekonomik ilişkiler üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, iki ülke liderinin mutabakatlarının uygulanmasını ve işbirliğinin artırılmasını vurguladı.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD Ekonomik ve Ticari İlişkiler Sorumlusu He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar, iki ülke liderinin Busan'daki toplantı ve 24 Kasım'daki telefon görüşmesinde vardığı önemli mutabakatın hayata geçirilmesi, pragmatik işbirliğinin ilerletilmesi ve ekonomi ve ticaret alanında ilgili endişelerin uygun şekilde çözüme kavuşturulması konusunda kapsamlı ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari görüşmelerinde sağlanan mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulundu. Taraflar, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-ABD ekonomik ve ticari danışma mekanizmasından tam olarak yararlanacaklarını, işbirliğini artırıp sorunları azaltacaklarını ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.