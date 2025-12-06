Çin Başbakan Yardımcısı, ABD Hazine Bakanı ve Ticaret Temsilcisi ile Görüştü

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD Ekonomik ve Ticari İlişkiler Sorumlusu He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar, iki ülke liderinin Busan'daki toplantı ve 24 Kasım'daki telefon görüşmesinde vardığı önemli mutabakatın hayata geçirilmesi, pragmatik işbirliğinin ilerletilmesi ve ekonomi ve ticaret alanında ilgili endişelerin uygun şekilde çözüme kavuşturulması konusunda kapsamlı ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari görüşmelerinde sağlanan mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulundu. Taraflar, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-ABD ekonomik ve ticari danışma mekanizmasından tam olarak yararlanacaklarını, işbirliğini artırıp sorunları azaltacaklarını ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik edeceklerini vurguladı.