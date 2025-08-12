Çin ve ABD Ekonomi Görüşmelerinde Karşılıklı Gümrük Vergisi Ertelemeleri Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve ABD, Stockholm'de yapılan ekonomi ve ticaret görüşmelerinin ardından, her iki tarafın gümrük vergilerinin uygulanmasında 90 gün süreyle erteleme kararı aldığını açıkladı.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve ABD, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ikili ekonomi ve ticaret görüşmelerine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Salı günü yayımlanan açıklamada ABD'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi ürünleri de dahil olmak üzere Çin ürünlerine getirilen değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık kısmının uygulanmasını 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha erteleyeceği belirtildi.

Çin'in de ABD menşeli ürünlere uygulanan değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık kısmının ve ilgili gümrük vergisi dışı karşı önlemlerin uygulanmasına 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha ara vereceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in ardından uzmanların işaret ettiği şehirde korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 ilde yangınla mücadele sürüyor! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

6 ilimiz felaketi yaşıyor! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.