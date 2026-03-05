Çin Ulusal Halk Kongresinin genel kurulu başladı

Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Meclis Başkanı Cao Lıci ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelen isimleri katıldı.

Kongre'nin 14. döneminin 4. genel kurulunun açılışının yapıldığı oturumda Başbakan Li, hükümetin yıllık çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Li, konuşmasında genel kurulda görüşülecek 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın ana hatlarına dair bilgi verdi.

Hükümetin çalışma raporu, taslak bütçe ve kalkınma planı, 12 Mart'taki kapanış oturumunda oylanarak kabul edilecek.

Çin Ulusal Halk Kongresi

Çin'in en üst düzey yasama organı ÇUHK'un 2 bin 977 üyesi bulunuyor. Meclis, Çin'in eyalet ve bölge düzeyindeki yerel halk kongrelerinin temsilcilerinin yanı sıra Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Halk Silahlı Polisi delegelerinden oluşuyor.

Üyeleri 5 yılda bir seçilen meclis, ulusal düzeyde önemli yasalar ve yasal değişikliklerini yapma ve üst düzey yönetim kademelerine yapılan atamaları onaylama yetkisine sahip bulunuyor.

ÇUHK Genel Kurulu yılda bir kez toplanıyor, meclisin yasama görevlerini yıl içinde 2 ayda bir toplanan 175 kişilik ÇUHK Daimi Komitesi icra ediyor.

Meclis, yıllık genel kurul toplantısını danışma organı niteliğindeki Çin Siyasi Halk Danışma Konferansı (ÇSHDK) ile aynı günlerde yapıyor. Çin'de o yılın siyasi ve ekonomik önceliklerini belirleyen eş zamanlı genel kurul toplantıları, "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılıyor.