Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Yıllık Oturumu 5 Mart 2026'da Beijing'de Düzenlenecek

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin 4. yıllık oturumu, 5 Mart 2026 tarihinde Beijing'de yapılacak. Oturumda, ekonomik ve sosyal kalkınma planları ile çeşitli kanun taslakları ele alınacak.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 4. yıllık oturumu 5 Mart 2026 tarihinde Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek.

Karar, 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin pazartesiden cumartesiye kadar süren toplantısında alındı.

Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumunda hükümetin çalışma raporunun görüşülmesi, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) taslağının incelenmesi, 2025 yılına ait ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planının uygulanmasına ilişkin rapor ile 2026 ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planı taslağının ele alınması öngörülüyor.

Yıllık oturumda ayrıca 2025 merkezi ve yerel bütçelerinin uygulanmasına ilişkin rapor ile 2026 merkezi ve yerel bütçe taslaklarının incelenmesi bekleniyor.

Karara göre milletvekillerinin, çevre kanunu taslağı, etnik birlik ve ilerlemeyi teşvik etme kanunu taslağı ve ulusal kalkınma planlaması kanunu taslağının yanı sıra Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı'nın çalışma raporlarını da görüşmeleri öngörülüyor.

Öte yandan Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin yakın zamanda gerçekleştirilen Başkanlık Konseyi toplantısına göre, komitenin 4. oturumunun 4 Mart 2026 tarihinde Beijing'de başlaması önerildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
