Çin Ulaştırma Sektöründe Büyüme: Yolcu ve Yük Seyahatinde Artış

Güncelleme:
Çin'de yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu seyahatinde %3,6, operasyonel yük hacminde ise %3,5'lik artış kaydedildi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, karayolu ve su yolu yük hacminde de artış gözlemleniyor.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 56,88 milyar bölgeler arası yolcu seyahati yapıldı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde ülkenin operasyonel yük hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 48,29 milyar tona ulaştı. Veriler büyüme ivmesinin sürdürdüğünü ortaya koydu.

Karayolu yük hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artarak 35,62 milyar tona, su yolu yük hacmiyse yüzde 3,5 artışla 8,29 milyar tona yükseldi.

Liman konteyner işlem hacmi de hızlı bir büyüme kaydetti. Ocak-ekim dönemindeki liman kargo işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 15,13 milyar tona ulaştı. Bu kapsamda iç ticaret kargo miktarı yüzde 4,6, dış ticaret kargo miktarıysa yüzde 3,7 artış gösterdi.

Ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları, 2025'in ilk 10 ayında toplam 2,95 trilyon yuan (yaklaşık 417 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
