Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, AB'nin ek 2 euroluk ücretini endişe verici buldu

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BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, Avrupa Birliği'nin temmuz ayında uygulamaya koyduğu düşük değerli ithal ürünlere yönelik 3 euro gümrük vergisine, 1 Kasım itibarıyla 2 euroluk işlem ücreti daha eklenmesini öngören yeni düzenlenmesinin son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Huang, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, yeni bir uluslararası ticaret biçimi ve modeli olan sınır ötesi e-ticaretin, küresel işletmeler ve tüketicilere seçeneklerini çeşitlendirme imkanı sunduğunu belirtti.

Huang, AB'den, bu politikaların yaratacağı etkiyi ihtiyatlı şekilde değerlendirmesini ve e-ticarette ve diğer alanlarda Çin-AB işbirliği için elverişli koşullar yaratmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua