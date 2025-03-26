Çin Ticaret Bakanı, Dışa Açılımı Genişletecek ve İş Ortamını İyileştirecek

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, yüksek standartlı dışa açılmayı kararlılıkla genişletip iş ortamını iyileştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Wang salı günü Boeing Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Boeing Global Başkanı Brendan Nelson ile yaptığı görüşmede Boeing'in de bu fırsatı değerlendirmesi, Çin'in havacılık sektörüyle işbirliğini artırması ve Çinli işletme ve tüketicilere daha yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunması temennisinde bulundu.

Bakan, dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak Çin ve ABD'nin, iki tarafın da temel çıkarlarına uygun şekilde karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari işbirliği yürütmesi gerektiğini belirtti.

Wang, Boeing'in küresel havacılık sektörü ekosisteminin istikrar ve düzenini korumada aktif rol oynayarak, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Nelson ise havacılığın, üretim ve tedarik zincirlerinin derinlemesine entegre olduğu son derece küreselleşmiş bir sektör olduğuna işaret ederek, Boeing'in Çin pazarına yönelik taahhütlerini yerine getirmeye, Çin'deki yatırımlarını genişletmeye ve Çin'in hava taşımacılığı sektörünün büyümesini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

ABD ve Çin'in birbirlerini tamamlayan güçler ve birbirine bağımlı ülkeler olduğunu kaydeden Nelson, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin, iki taraftaki işletmelerin beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Nelson, ABD-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesinde yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.