Çin Tasarımı Kanal Açma Gemisi Brunei'de Göreve Başladı

BANDAR SERİ BEGAVAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de tasarlanıp inşa edilen "HYSY 295" kanal açma gemisi, Brunei'de ilk mühendislik projesi görevine başladı.

Büyük helikopter güvertesi ve yüksek vinciyle dikkat çeken gemi, cuma günü Brunei'nin Muara Limanı'nda açık deniz operasyonları için son hazırlıklarını yaptı. Projenin birincil görevi, Brunei'nin önde gelen enerji şirketi için deniz altı boru hatlarını değiştirmek.

Çin Açık Deniz Petrol Mühendislik Şirketi (COOEC) Proje Yöneticisi Li Jiannan, "Bu tür projeler en yüksek uluslararası standartları gerektirir. Bu projeyi yürütmekten onur duyuyoruz ve Brunei-Çin işbirliğine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Aynı zamanda sorumluluklarımızın da tam olarak farkındayız" dedi.

Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve yaklaşık 10.000 çalışanı bulunan COOEC, dünya çapında 20'den fazla ülke ve bölgede mühendislik projeleri yaptı. Şirketin, petrol ve doğalgaz endüstrisinin küresel liderleriyle güçlü işbirliği ilişkileri var.

Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Brunei, Çin ile güçlü ilişkiler kurarak çeşitli sektörlerdeki kapsamlı işbirliğini artırıyor.