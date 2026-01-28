Çin Anakarası Sözcüsü: Barışçıl Yeniden Birleşme Taiwan'a Büyük Fırsatlar Sağlayacak

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, barışçıl yeniden birleşmenin, Taiwan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik muazzam fırsatlar yaratacağını söyledi.

Zhang çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, güçlü anavatandan gelen destekle altyapı da dahil olmak üzere Taiwan'ın tüm sektörlerinin daha iyi gelişeceğini belirtti.

Zhang, Taiwanlı soydaşların, anakaradaki soydaşlarıyla Çin tarzı modernleşmenin meyvelerini paylaşıp birlikte refah ve istikrar dolu parlak bir geleceği kucaklayacağını ifade etti.