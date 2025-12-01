Çin, Sri Lanka'ya Kasırga Yardımı Gönderdi

KOLOMBO, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin, ada ülkesi Sri Lanka'nın Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli sel ve heyelanlarla mücadelesine destek için yardım gönderdi.

Çin'in Kolombo Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X'teki açıklamasında, Çin Kızılhaç Derneği'nin, devam eden kurtarma ve yardım operasyonlarını desteklemek için Sri Lanka Kızılhaç Derneği'ne 100.000 ABD doları tutarında acil nakit yardımı sağladığını belirtti. Açıklamada, Çin hükümetinin acil yardımının devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Sri Lanka'daki Çinli işletmeler ve toplulukların da destek için harekete geçtiği belirtildi. Sri Lanka'daki Çin Ticaret Odası ve Yurtdışı Çinliler Derneği bağış kampanyaları başlatarak afet bölgeleri için toplam 10 milyon Sri Lanka rupisi (yaklaşık 32.500 ABD doları) topladı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake pazar günü ulusa seslenişte, uluslararası dayanışma çağrısında bulunarak, ülkenin iyileşme ve yeniden inşa çabalarında dost ülkeler ve Sri Lankalı diasporadan destek istedi.