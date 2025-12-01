Haberler

Çin, Sri Lanka'ya Kasırga Yardımı Gönderdi

Güncelleme:
Çin, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele eden Sri Lanka'ya 100.000 ABD doları acil nakit yardımı sağlamış ve Çinli toplumlar yardıma yönelik bağış kampanyaları başlatmıştır.

KOLOMBO, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin, ada ülkesi Sri Lanka'nın Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli sel ve heyelanlarla mücadelesine destek için yardım gönderdi.

Çin'in Kolombo Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X'teki açıklamasında, Çin Kızılhaç Derneği'nin, devam eden kurtarma ve yardım operasyonlarını desteklemek için Sri Lanka Kızılhaç Derneği'ne 100.000 ABD doları tutarında acil nakit yardımı sağladığını belirtti. Açıklamada, Çin hükümetinin acil yardımının devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Sri Lanka'daki Çinli işletmeler ve toplulukların da destek için harekete geçtiği belirtildi. Sri Lanka'daki Çin Ticaret Odası ve Yurtdışı Çinliler Derneği bağış kampanyaları başlatarak afet bölgeleri için toplam 10 milyon Sri Lanka rupisi (yaklaşık 32.500 ABD doları) topladı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake pazar günü ulusa seslenişte, uluslararası dayanışma çağrısında bulunarak, ülkenin iyileşme ve yeniden inşa çabalarında dost ülkeler ve Sri Lankalı diasporadan destek istedi.

