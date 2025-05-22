Çin, Singapur'un Hizmet Ticareti Ortakları Arasında Üçüncü Sıraya Yerleşti

Çin, Singapur'un Hizmet Ticareti Ortakları Arasında Üçüncü Sıraya Yerleşti
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Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çin anakarasının son on yılda ASEAN ülkelerini geride bırakarak Singapur'un üçüncü en büyük hizmet ticareti ortağı haline geldiğini açıkladı. 2014'ten 2023'e kadar hizmet ticareti 64,9 milyar Singapur dolarına ulaştı.

SİNGAPUR, 22 Mayıs (Xinhua) -- Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çin anakarasının son on yılda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerini geride bırakarak Singapur'un üçüncü en büyük hizmet ticareti ortağı haline geldiğini söyledi.

Perşembe günü son trendlere ilişkin bir rapor yayımlayan bakanlık, Singapur'un Çin anakarasıyla hizmet ticaretinin 2014 yılında 21,3 milyar Singapur dolarından (16,61 milyar ABD doları) 2023 yılında 64,9 milyar Singapur dolarına yükseldiğini belirtti.

ABD ve AB'nin 27 ülkesi aynı dönemde Singapur'un hizmet ticareti alanındaki en büyük iki ortağı olmaya devam etti.

Bakanlık, hizmet ticaretinin son on yılda Singapur ekonomisinde artan bir önem kazandığını belirtti. 2014'ten 2024'e kadar Singapur'un hizmet ticareti yıllık yüzde 9,4'lük güçlü bir hızla artarak yıllık yüzde 6,2'lik nominal gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini geride bıraktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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