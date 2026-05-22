Çin ile Rusya Arasındaki Ticaret Hacmi Ocak-nisan Döneminde Yüzde 19,7 Arttı

Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi, ocak-nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 19,7 artışla 85,2 milyar dolara ulaştı. İki ülke, yatırım ve ticaret işbirliğini derinleştirmeyi sürdürüyor.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi, yıla iyi bir başlangıç yaparak ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artışla 85,2 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong perşembe günkü basın toplantısında, iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin üst üste 3 yıldır 200 milyar ABD dolarını aştığını söyledi.

Bakanlığın ve ilgili Rus makamlarının ticaret ve çok taraflılığın desteklenmesine ilişkin işbirliği belgeleri imzaladığını hatırlatan He, iki tarafın ekonomi ve ticaret politikaları konusunda iletişimi güçlendirmeyi, yeni büyüme dinamikleri yaratmak adına kaliteli yeni üretici güçlerden yararlanmayı ve mal ve hizmet ticaretini üst seviyelere çıkarmayı sürdüreceğini belirtti.

Çin ile Rusya arasında yapılan yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin güncellenmiş anlaşmanın resmen yürürlüğe girdiğine dikkat çeken He, iki ülke arasındaki sanayi ve tedarik zincirlerindeki yatırım ve ortaklıkların, bölgesel işbirliğinin derinleşmesiyle sürekli gelişim sergilemesinin beklendiğini ifade etti.

Sözcü, bakanlık olarak iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı kararlılıkla uygulayacaklarını ve ikili ekonomi ve ticaret işbirliğini üst seviyelere taşımak için çalışacaklarını dile getirdi.

He, iki ülkenin çok taraflı ve bölgesel ilişkilerde koordinasyonu artırarak, eşit ve makul bir uluslararası ekonomik düzene ortaklaşa katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
