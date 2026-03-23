Çin Maliye Bakanı: Önümüzdeki Beş Yıl Boyunca Açıklığa ve Ortak Faydaya Daha Fazla Ağırlık Vereceğiz

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an önümüzdeki beş yıl boyunca para politikasında açıklık ve ortak faydaya daha fazla ağırlık vereceklerini belirterek, bu durumun dünya genelindeki ülkelerin Çin'in kalkınma fırsatlarından faydalanmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Lan pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin ivmesi zayıflarken, küresel ekonomiye daha fazla istikrar ve pozitif enerji katmak üzere uluslararası finansal işbirliğini güçlendirip, yurtiçinde proaktif bir para politikası izleyeceklerini belirtti.

İkili ve çok taraflı finansal işbirliğini derinleştirip, küresel ekonomik yönetişimin gelişmesine yardımcı olacaklarını kaydeden Lan, küresel zorluklarla mücadele etmek ve daha somut sonuçlar almak üzere diğer ülkelerle finansal ve ekonomik kanallar aracılığıyla işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Lan, daha adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamını destekleyerek, yabancı şirketler de dahil olmak üzere tüm piyasa aktörlerinin eşit şartlarda rekabet etmesini sağlayacaklarını ifade etti.

2026 Çin Kalkınma Forumu, 22-23 Mart tarihleri arasında "15. Beş Yıllık Plan Döneminde Çin: Yüksek Kaliteli Kalkınmayı İlerletmek ve Birlikte Yeni Fırsatlar Yaratmak" temasıyla düzenleniyor.

