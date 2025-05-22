Çin, Pakistan ve Afganistan Dışişleri Bakanları Beijing'de Görüştü

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Beijing'de gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang çarşamba günkü toplantıya başkanlık etti.

Çin-Afganistan-Pakistan üçlü diyaloğunun sonuçlarından övgüyle bahseden bakanlar, üçlü mekanizmanın potansiyelinden daha fazla yararlanma ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletme konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının sonuçlarını özetleyen Wang, karşılıklı siyasi güveni arttırma ve komşular arasındaki dostane ilişkileri sürdürme konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Wang, Afganistan ve Pakistan'ı ulusal koşullarına uygun kalkınma yolları izlemeleri ve egemenlik, güvenlik ve itibarlarını korumaları konusunda desteklediklerini yineledi.

Wang, en yakın zamanda 6. Çin-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Afganistan ve Pakistan'ın ikili diplomatik ilişkileri geliştirme isteklerini dile getirdiğini belirten Wang, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Wang, Afganistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çaba göstermeye hazır olduklarını söyledi.

Bakanlar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun Afganistan'a kadar uzatılmasını teşvik etme ve bölgesel bağlantı altyapısının geliştirilmesini artırma konusunda da mutabakata vardı.

Wang, Afganistan'ın yeniden inşa ve kalkınmasını destekleyen Çin ve Pakistan'ın, kendi kendini geliştirme kapasitesini arttırmasına yardımcı olmak üzere Afganistan'la ticareti arttırmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang, üç ülkenin terörizmin her türüne karşı çıkma, kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanında işbirliği yapma, ilgili terörist güçlerle mücadele etme ve bölge ülkelerinin içişlerine dışarıdan müdahaleye karşı tetikte olma konularında mutabık kaldığını belirtti.

Dışişleri bakanları, üç ülkenin kalkınmasına olanak sağlayan bir dış ortam yaratmak üzere bölgesel barış ve istikrarın korunması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.