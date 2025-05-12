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Çin Otomobil Üretimi ve Satışlarında Yüzde 10'un Üzerinde Artış

Çin Otomobil Üretimi ve Satışlarında Yüzde 10'un Üzerinde Artış
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Çin'de otomobil üretim ve satışları, yılın ilk dört ayında çift haneli artış kaydederek yeni bir rekora imza attı. Ülkedeki iç tüketimdeki yüksek seyre ile birlikte, yeni enerjili araçların üretim ve satışlarında da önemli bir büyüme gerçekleşti.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de otomobil üretim ve satışları yılın ilk dört ayında çift haneli artış kaydetti. Artış, küresel düzeyde yaşanan belirsizliklere rağmen ülkedeki iç tüketimin yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin pazartesi günü yaptığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak yaklaşık 10,18 milyon adede ulaşırken otomobil satışları yüzde 10,8 artışla 10,06 milyon adede çıktı.

Ülkede ocak-nisan döneminde hem otomobil üretimi hem de otomobil satışı ilk kez 10 milyon adet sınırını aştı.

Özellikle yeni enerjili araçlarda güçlü büyüme görüldü. Yeni enerjili araç üretimi ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,3 artışla yaklaşık 4,43 milyon adede yükselirken, yeni enerjili araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,2 artarak 4,3 milyon adede ulaştı.

Söz konusu dönemde ülkedeki toplam yeni araç satışlarının yüzde 42,7'sini yeni enerjili araçlar oluşturdu.

Verilere göre ülkenin otomobil ihracatı, ilk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 yükselişle yaklaşık 1,94 milyon adede ulaşırken, ihraç edilen yeni enerjili araç sayısı yüzde 52,6 artışla 642.000 adede yükseldi.

Birlik, uygulanan makroekonomik politikaların bu yıl ekonomik toparlanmayı güçlendirerek, otomobil sektörünün istikrarlı gelişimine yönelik sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Tüketim malları takas programı, ürün ve teknolojilerin sürekli güncellenmesi ve otomobil fiyatlarının istikrarlı seyretmesi sayesinde pazarın daha da hareketlilik kazandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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