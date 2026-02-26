Haberler

Çin'in Osaka Başkonsolosluğu, gasp olayının ardından vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Osaka'da bir vatandaşının gasbedilmesinin ardından, vatandaşlarına bu şehre seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Uyarı, Japonya ile Çin arasındaki diplomatik gerilim ile de bağlantılı.

Çin, Japonya'nın Osaka şehrinde bir Çin vatandaşının gasbedilmesinin ardından, vatandaşlarına bu şehre seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Çin'in Osaka Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Osaka şehrinin Sumiyoşi bölgesinde bir Çin vatandaşının caddede yürürken kimliği bilinmeyen bir kişi saldırısına uğradığı ve sırt çantasının gasbedildiği belirtildi.

Çin vatandaşının çantasında bulunan 5 milyon yenin (32 bin 100 dolar) çalındığı aktarılan açıklamada, Başkonsolosluğun derhal yerel polis birimlerinden olayın en kısa sürede çözülmesini ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlanmasını talep ettiği ifade edildi.

Açıklamada, son zamanlarda benzer vakaların artması ve güvenlik durumundaki bozulma nedeniyle vatandaşlara Osaka'ya seyahat etmemeleri, halihazırda şehirde bulunanların ise yerel güvenlik durumunu yakından izleyerek teyakkuzda olmaları, yanlarında büyük miktarda nakit taşımaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Çin ile Japonya arasında diplomatik gerilim

Seyahat uyarısı, Pekin ile Tokyo arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin uzantısı oldu.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japonya Başbakanı, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Takaiçi'nin sözleri nedeniyle Japonya'ya protesto notası vermişti. İki ülke arasındaki kriz, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, engellenen konserlerden ithalat ve ihracat yasaklarına, siyasi polemiklerden askeri sürtüşmelere uzanan bir seyir izliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol