Çin: Sivil Kullanıma Yönelik Nadir Toprak Elementleriyle İlgili Uygun Bulunan Tüm İhracat Başvurularını Onayladık

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin hükümetinin, sivil kullanıma yönelik nadir toprak elementleriyle ilgili uygun bulunan tüm ihracat başvurularını zamanında onayladığını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında nadir toprak elementleriyle ilgili kalemlere yönelik ihracat kontrol önlemlerini yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde uyguladıklarını belirtti.

He, çift kullanımlı ürün ticaretinin kurallara uygun yapılmasını teşvik etmek ve küresel üretim ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını etkin şekilde korumak üzere genel ruhsatlar gibi kolaylaştırıcı önlemleri aktif olarak kullandıklarını kaydetti.