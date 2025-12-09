Haberler

Myanmar'da Telekom Dolandırıcılığına Karışan 1.178 Çin Vatandaşı Daha Çin'e İade Edildi

Güncelleme:
Çin, Myawaddy kentinde telekom dolandırıcılığına karıştığı tespit edilen 1.178 Çin vatandaşını Tayland üzerinden iade etti. İadeler, bir işbirliği toplantısından sonra başladı ve çok uluslu operasyonlar devam ediyor.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Myanmar'ın Myawaddy kentinde telekom dolandırıcılığına karıştığı için aralık başından bu yana Çin'e iade edilen Çin vatandaşlarının sayısı 1.178'e ulaştı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, resmi WeChat hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şüphelilerin 1 Aralık'tan bu yana Çin polisinin eşliğinde Tayland üzerinden gruplar halinde iade edildiğini belirtti.

Çin, Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam'dan bakanların katılımıyla 14 Kasım'da bir toplantı gerçekleştirilmişti. Katılımcıların işbirliğini derinleştirme ve sınır ötesi telekom dolandırıcılığına karşı koordineli mücadele başlatma konusunda anlaşmaya vardığı toplantının ardından iadeler başladı.

Çin, Myanmar ve Tayland polis güçlerinin kısa süre önce başlattığı Myawaddy bölgesine odaklanan bir dizi operasyonla Myanmar, çok sayıda dolandırıcılık merkezini çökerterek şüpheli grupları gözaltına almıştı.

Bakanlığın açıklamasına göre 20 Şubat'tan bu yana telekom dolandırıcılığı şüphelisi 6.600'den fazla Çin vatandaşı polis eşliğinde Çin'e iade edildi.

Sınır ötesi telekom dolandırıcılığına yönelik çok uluslu operasyonların devam ettiğini kaydeden bakanlık, Çin'in, suç şebekelerini çökertmek ve kamu güvenliğini korumak üzere kolluk işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

