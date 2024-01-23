Üye Girişi
Haberler

Çin, Lijian-1 Y3 Roketini Uzaya Fırlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çin, beş uydu taşıyan Lijian-1 Y3 roketini başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. Roket, planlanan yörüngelere uydu gruplarını yerleştirdi.

JİUQUAN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Salı günü beş uydu taşıyan Lijian-1 Y3 roketini uzaya fırlattı.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 12.03'te fırlatılan roket, bir grup uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi.

Bu fırlatma, Lijian-1 taşıyıcı roket serisinin üçüncü uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Çin Teknoloji Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title