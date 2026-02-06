Haberler

Çin-Laos Ortak Elektrik Projesinde Hat Bağlantısı Tamamlandı

Çin ve Laos arasında 500 kilovolt elektrik bağlantı projesi, iki ülkenin bölümlerinin fiziksel olarak birbirine bağlanmasıyla önemli bir aşamaya ulaştı. Proje, temiz enerji iletimine katkı sağlamayı hedefliyor.

KUNMİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin-Laos 500 kilovolt elektrik bağlantı projesinde, Çin ve Laos bölümlerinin perşembe günü fiziksel olarak birbirine bağlanmasıyla projenin faaliyete geçmesi yolunda önemli bir adım atıldı.

Söz konusu proje, Çin-Laos Demiryolu'nun inşası ve işletilmesinin ardından iki ülke arasındaki işbirliğinde öne çıkan önemli projelerden biri oldu.

Toplam uzunluğu 177,5 kilometre olan iletim hattının 145 kilometresi Çin, 32,5 kilometresi ise Laos bölümünden oluşuyor. Projenin altyapı çalışmaları Çin Güney Elektrik Şebekesi Limited Şirketi ile Laos Elektrik İletim Limited Şirketi tarafından finanse edilerek hayata geçirildi.

Projenin devreye girmesiyle birlikte, 1,5 milyon kilovatlık çift yönlü iletim kapasitesi sağlanması ve yıllık yaklaşık 3 milyar kilovatsaat temiz elektriğin iletilmesi öngörülüyor.

Ulaştırmadan enerjiye kadar ikili fiziksel bağlantıyı güçlendiren projenin, bölgesel altyapı entegrasyonunu artırarak enerji karışımının optimize edilmesine ve temiz kalkınmanın teşvik edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

