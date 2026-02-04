Haberler

Rapor: Çin, Küresel Yatırımcılar İçin Başlıca Adres Olmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, çok uluslu şirketler için geniş pazar ve güçlü tedarik zinciri desteği sunarak küresel yatırımcılar için önemli bir adres olmayı sürdürüyor. Yeni rapor, Çin'in inovasyon ekosistemi ve yatırım fırsatlarına dair önemli veriler sunuyor.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin, çok uluslu şirketlere geniş pazar, teknoloji odaklı inovasyon ekosistemleri ve güçlü sanayi ve tedarik zinciri desteği sunarak, küresel yatırımcılar için önemli bir adres konumunu sürdürüyor.

Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Organizasyon Komitesi'nin de aralarında bulunduğu kuruluşların salı günü yayımladığı raporda küresel sınır ötesi yatırımlardaki yeni eğilimler analiz ediliyor ve Çin'in iki yönlü yatırımlarındaki son gelişmeler özetleniyor.

Rapora göre Çin'in sunduğu tedarik zinciri, pazar ölçeği ve politika ortamına ilişkin uzun soluklu avantajlar, çok uluslu şirketler için sağlam getiriler ve sürdürülebilir büyüme elde etme imkanı sağlayan bir yatırım ortamı yaratmış durumda.

Ayrıca ülkenin yapay zeka ve 5G gibi alanlardaki teknolojik atılımları, geniş uygulama senaryoları ve yüksek kaliteli bir yetenek havuzunun, Çin'in dünyanın en büyük teknoloji inovasyon ekosistemini kurup yabancı işletmeler arasında inovasyon için verimli zemin inşa etmesine olanak sağladığı belirtiliyor.

Yabancı yatırımları ülkeye çekerek faydalanmanın, Çin'in dışa açılım politikasının uzun süredir ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilen rapora göre yabancı sermayeli işletmeler, getirdikleri sermaye, ileri teknolojiler ve yönetim uzmanlığıyla ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

3 çocuğunun annesini kanlar içinde bırakan caninin yaptığına bakın