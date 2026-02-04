Rapor: Çin, Küresel Yatırımcılar İçin Başlıca Adres Olmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin, çok uluslu şirketlere geniş pazar, teknoloji odaklı inovasyon ekosistemleri ve güçlü sanayi ve tedarik zinciri desteği sunarak, küresel yatırımcılar için önemli bir adres konumunu sürdürüyor.

Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Organizasyon Komitesi'nin de aralarında bulunduğu kuruluşların salı günü yayımladığı raporda küresel sınır ötesi yatırımlardaki yeni eğilimler analiz ediliyor ve Çin'in iki yönlü yatırımlarındaki son gelişmeler özetleniyor.

Rapora göre Çin'in sunduğu tedarik zinciri, pazar ölçeği ve politika ortamına ilişkin uzun soluklu avantajlar, çok uluslu şirketler için sağlam getiriler ve sürdürülebilir büyüme elde etme imkanı sağlayan bir yatırım ortamı yaratmış durumda.

Ayrıca ülkenin yapay zeka ve 5G gibi alanlardaki teknolojik atılımları, geniş uygulama senaryoları ve yüksek kaliteli bir yetenek havuzunun, Çin'in dünyanın en büyük teknoloji inovasyon ekosistemini kurup yabancı işletmeler arasında inovasyon için verimli zemin inşa etmesine olanak sağladığı belirtiliyor.

Yabancı yatırımları ülkeye çekerek faydalanmanın, Çin'in dışa açılım politikasının uzun süredir ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilen rapora göre yabancı sermayeli işletmeler, getirdikleri sermaye, ileri teknolojiler ve yönetim uzmanlığıyla ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunuyor.