Çin, Küresel İstikrarın Temel Gücü Olma Yolunda

Xinhua yazarı Wang Tengfei

İSTANBUL, 26 Kasım (Xinhua) -- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suay Nilhan Açıkalın, Çin'in barışçıl kalkınma, başka ülkelerin içişlerine karışmama ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalarak, her geçen gün belirsizliğin arttığı dünyada önemli bir istikrar gücü haline geldiğini söyledi.

Açıkalın, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda Çin'in son yıllarda ekonomik büyüme, ticaret ve uluslararası kalkınmaya da önem verdiğini söyledi.

Açıkalın, "Tüm bu stratejiler, Çin'in kalkınma odaklı etkileşime askeri olmayan yaklaşım ve bağlılığı yoluyla dünya istikrarına katkı sağlama yaklaşımının somut örnekleri olarak değerlendirilebilir" dedi.

Çin'in istikrarlı büyüme ve inovasyonunun hem iç hem de küresel kalkınmaya ivme kazandırdığını vurgulayan Açıkalın'a göre Çin, son 5 yılda ekonomik büyümesini sürdürürken aynı zamanda "dünyanın fabrikası" olmaktan çıkıp "yüksek değerli, yüksek teknolojili ve yüksek kaliteli ürünlerin inovasyon ve üretiminin" merkezi konumuna yükseldi.

Çin'in yüksek hızlı tren, güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi ileri teknoloji sektörlerinde kaydettiği gelişmelerden övgüyle bahseden Açıkalın, bu ilerlemelerin ülkenin rekabet gücünü artırdığını ve küresel ekonomiye olan güveni güçlendirdiğini ifade etti.

Küresel barış ve ekonomik istikrarın giderek artan zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Çin'in "gelişmekte olan ülkeler, özellikle de Küresel Güney için vazgeçilmez bir destekçi" rolü üstlendiğini belirten Açıkalın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin dış politikasının temel taşlarından biri haline geldiğini vurguladı. Çin'in Asya, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde demiryolları, karayolları, enerji boru hatları ve dijital altyapı aracılığıyla bağlantı imkanlarını teşvik ettiğini belirten Açıkalın,

"Bu projeler, bölgesel ticareti ve entegrasyonu desteklemenin yanı sıra gelişmekte olan ekonomileri küresel pazarlara bağlıyor" ifadelerini kullandı.

Açıkalın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yanı sıra Çin'in, ülkelerin altyapı ve elektriğe erişimini iyileştirmelerine ve yoksulluğu azaltmalarına yardımcı olarak farklı bölgelerde istikrarı desteklediğini sözlerine ekledi.