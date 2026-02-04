Haberler

Çin, ABD'nin "Kritik Madenler" Girişimine İlişkin Tutumunu Açıkladı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kritik madenlerin tedarik zincirlerinin istikrarını koruma konusunda uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ve herkesin yapıcı bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kritik madenlerin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğinin korunması konusunda tutumlarının değişmediğini belirterek, tüm tarafların bu konuda yapıcı bir rol oynamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin ilk kez "Kritik Madenler Bakanlar Toplantısı" düzenleme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, tüm ülkelerin piyasa ekonomisi ilkelerine ve uluslararası ekonomi ile ticaret kurallarına uyması, iletişim ve diyaloğu artırması, sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı ve kesintisiz şekilde sürdürmesi ve küresel ekonominin istikrarlı büyümesini ortaklaşa teşvik etmesini her zaman savunduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel



