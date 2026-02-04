Çin, ABD'nin "Kritik Madenler" Girişimine İlişkin Tutumunu Açıkladı

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kritik madenlerin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğinin korunması konusunda tutumlarının değişmediğini belirterek, tüm tarafların bu konuda yapıcı bir rol oynamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin ilk kez "Kritik Madenler Bakanlar Toplantısı" düzenleme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, tüm ülkelerin piyasa ekonomisi ilkelerine ve uluslararası ekonomi ile ticaret kurallarına uyması, iletişim ve diyaloğu artırması, sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı ve kesintisiz şekilde sürdürmesi ve küresel ekonominin istikrarlı büyümesini ortaklaşa teşvik etmesini her zaman savunduklarını belirtti.