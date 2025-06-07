Çin Kirazı Hasadında Drone Teknolojisi Kullanılıyor

MAOMİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı "Çin kirazının memleketi" olarak bilinen Maoming'de liçi olarak da bilinen bu tropik meyvenin hasat döneminde drone teknolojisi aktif olarak kullanılıyor. Yeni sistem, lojistik engelleri aşarak yeni toplanan Çin kirazlarını kalitesini korumayı ve nakliye sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.