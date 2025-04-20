Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na Yoğun İlgi

GUANGZHOU, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ilk aşaması cumartesi günü sona erdi. Kanton Fuarı olarak da bilinen fuara, 19 Nisan itibarıyla 216 ülke ve bölgeden toplam 148.585 yabancı alıcı katıldı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artış anlamına geliyor.