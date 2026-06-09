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Çin'in Yuan Cinsinden Dış Ticareti Mayısta Yüzde 16,9 Arttı

Çin'in Yuan Cinsinden Dış Ticareti Mayısta Yüzde 16,9 Arttı
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Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, mayıs ayında mal ithalat ve ihracatı toplamı 4,45 trilyon yuana ulaştı. İhracat yüzde 13,8, ithalat yüzde 21,5 artarken, yılın ilk 5 ayındaki toplam dış ticaret hacmi yüzde 15,3 yükseldi.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülkenin mal ithalat ve ihracatının toplam değeri 4,45 trilyon yuana (yaklaşık 653 milyar ABD doları) ulaştı. Böylece toplam dış ticaret hacmi, üst üste üçüncü ayda da 4 trilyon yuanın üzerinde gerçekleşti. Veriler, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8, ithalatın ise yüzde 21,5 arttığını gösterdi.

Yılın ilk 5 ayındaki toplam dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artışla 20,68 trilyon yuana yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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