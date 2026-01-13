Haberler

Albüm: Çin'in Xinjiang Bölgesinde Çiftçiler Çölleşmeye Karşı Mücadele Veriyor

Albüm: Çin'in Xinjiang Bölgesinde Çiftçiler Çölleşmeye Karşı Mücadele Veriyor
Güncelleme:
Çin'in Xinjiang bölgesinde çölleşme ile mücadele çalışmaları, yerel çiftçilere ek istihdam fırsatları sunuyor. Hava koşulları zorlayıcı olsa da çiftçiler saz hazırlama ve kum ızgaraları döşeme işlerince ek gelir elde ediyor.

MOYU, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang bölgesinde öncelikli görevler arasında yer alan çölleşme ile mücadele ve kontrol çalışmaları, tarımın durgun olduğu dönemde yerel çiftçilere ek istihdam olanağı sağlıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü koşullara rağmen yerel çiftçiler, saz hazırlama ve kum ızgaraları döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, çevredeki bölgenin ekolojik güvenliğini güçlendirmenin yanı sıra çiftçilere ek gelir de sağlıyor.

