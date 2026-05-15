Haberler

Çinli ve Ukraynalı Yetkililer İşbirliğini Geliştirme Konusunda Anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Ukrayna Büyükelçisi Ma Shengkun, Zakarpatya bölgesini ziyaret ederek vali ve belediye başkanıyla ticaret, ekonomi, kültür ve sağlık alanlarında işbirliği fırsatlarını görüştü. Ayrıca Uzhhorod Devlet Üniversitesi'nde öğrencilere konferans verdi.

KİEV, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Ukrayna Büyükelçisi Ma Shengkun, bölgesel yetkililerle işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Ukrayna'nın batısındaki Zakarpatya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre büyükelçi, çarşamba ve perşembe günlerini kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında Bölge Valisi Myroslav Biletskyi ve Uzhhorod Belediye Başkanı Bohdan Andriyiv ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde taraflar, Çin-Ukrayna ilişkilerini ele alarak ticaret, ekonomi, kültür ve diğer alanlarda işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Vali Biletskyi, Telegram'da yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının Büyükelçi Ma başkanlığındaki Çin heyetine Zakarpatya'nın yatırım potansiyeli ve ortaklık için öncelikli alanlar hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Yerel yetkililer ayrıca bölgedeki önemli sağlık projeleri ile mesleki eğitimin modernizasyonuna yönelik planları da sundu.

Uzhhorod Devlet Üniversitesi'ni de ziyaret eden Ma, uluslararası ilişkiler ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilere "insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek" temasıyla bir konferans verdi.

Kaynak: Xinhua
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık hapis cezasına başsavcılıktan itiraz

Narin Güran davasında yeni gelişme! Başsavcılık karara itiraz etti
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın