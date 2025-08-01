Çin'in Tibet Bölgesi'nde Karayolu Taşımacılığına 401,9 Milyar Yuan Yatırım Yapıldı

Çin'in Tibet Bölgesi'nde Karayolu Taşımacılığına 401,9 Milyar Yuan Yatırım Yapıldı
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2012-2024 yılları arasında, Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde toplam 401,9 milyar yuan yatırım yapılırken, bölgedeki karayolu uzunluğu 65.200 kilometreden 124.900 kilometreye yükseldi. Yeni ulaşım ağı, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulundu.

LHASALHASA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde, 2012-2024 yılları arasında karayolu taşımacılığına toplam 401,9 milyar yuan (yaklaşık 55,9 milyar ABD doları) tutarında sabit varlık yatırımı yapıldı. Bu dönemde bölgedeki toplam karayolu uzunluğu 2012'de 65.200 kilometreyken, 2024 sonunda 124.900 kilometreye ulaştı.

Lhasa merkezli olarak Xigaze, Shannan, Nyingchi ve Nagqu kentlerine uzanan kapsamlı bir ulaşım ağı kuruldu. Bu ağ, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik ederken tüm etnik gruplara da fayda sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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