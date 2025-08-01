Çin'in Tibet Bölgesi'nde Karayolu Taşımacılığına 401,9 Milyar Yuan Yatırım Yapıldı

LHASALHASA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde, 2012-2024 yılları arasında karayolu taşımacılığına toplam 401,9 milyar yuan (yaklaşık 55,9 milyar ABD doları) tutarında sabit varlık yatırımı yapıldı. Bu dönemde bölgedeki toplam karayolu uzunluğu 2012'de 65.200 kilometreyken, 2024 sonunda 124.900 kilometreye ulaştı.

Lhasa merkezli olarak Xigaze, Shannan, Nyingchi ve Nagqu kentlerine uzanan kapsamlı bir ulaşım ağı kuruldu. Bu ağ, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik ederken tüm etnik gruplara da fayda sağladı.