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Çin'in Tianjin Limanı, İşçi Bayramı'nda Üç Kruvaziyer Gemisi Ağırladı

Çin'in Tianjin Limanı, İşçi Bayramı'nda Üç Kruvaziyer Gemisi Ağırladı
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Çin'in Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, yeniden faaliyete geçtikten sonra İşçi Bayramı'nın ilk gününde üç uluslararası kruvaziyer gemisini ağırladı. 1 Mayıs'ta liman üzerinden yaklaşık 15.000 yolcu giriş-çıkış yaptı.

TİANJİN, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, faaliyetlerine yeniden başlamasının ardından ilk kez İşçi Bayramı'nın birinci gününde üç uluslararası kruvaziyer gemisine aynı anda ev sahipliği yaptı. İstatistiklere göre 1 Mayıs'ta limandan giriş-çıkış yapan yolcu sayısı yaklaşık 15.000'e ulaşırken, 400'den fazla yolcu 240 saatlik vizesiz giriş hakkından yararlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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