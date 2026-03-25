Albüm: Çin'in Taishan Kentinde Tarımsal Faaliyetlerde Makineleşme Oranı Yüzde 98'e Ulaştı
JİANGMEN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Taishan kenti, son yıllarda teknolojik imkanlardan yararlanarak geleneksel tarımı "akıllı tahıl üretimi"ne dönüştürme çalışmalarına hız verdi. Bölgede çeltik üretiminde mekanik fide dikim oranı yüzde 94,5'e ulaşırken sürme, ekim ve hasat süreçlerini kapsayan genel makineleşme oranı ise yüzde 98,35 seviyesine yükseldi.
Kaynak: Xinhua