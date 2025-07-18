Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Ticaret Hacmi Yükselişte

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, geçtiğimiz yıllarda Kuşak ve Yol işbirliğine katılan ülkelerle güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri kurulduğunu söyledi.

Li, cuma günkü basın toplantısında Çin ile söz konusu ülkeler arasındaki toplam ticaretin, yıllık ortalama yüzde 4,7'lik büyüme sergileyerek 2021'deki 2,7 trilyon ABD doları seviyesinden geçtiğimiz yıl 3,1 trilyon ABD dolarına yükseldiğini söyledi. Söz konusu ticaretin 2021'de Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 45,3'ünü teşkil ettiğini kaydeden Li, bu oranın 2024'te yüzde 50,7'ye yükseldiğini dile getirdi.

2021'den içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısına kadar, Çin ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki iki yönlü yatırımın 240 milyar ABD dolarını aştığını kaydeden Li, bu rakamın 160 milyar dolardan fazlasının Kuşak ve Yol ülkelerine, 80 milyar dolardan fazlasınınsa bu ülkelerden Çin'e gelen yatırımlardan oluştuğunu ifade etti.

Kuşak ve Yol işbirliği projelerinin istikrarlı şekilde ilerlediğini, altyapı bağlantılarını geliştirdiğini, halkın yaşam koşullarını iyileştirdiğini ve yerel kalkınma için nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağladığını belirten Li, 2021'den bu yılın ilk yarısına kadar ülkenin yurtdışı mühendislik sözleşmelerinin toplam cirosunun yaklaşık 600 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

Çin, yükselen sektörleri geliştirmek ve işbirliği alanını genişletmek için, dijital, yeşil ve mavi ekonomi gibi kilit önemdeki sektörlerde 50'den fazla Kuşak ve Yol ülkesiyle yatırım işbirliği mutabakatları imzaladı. İpek Yolu e-ticaret işbirliği ise şu ana kadar 36 ortak ülkeye genişletildi.