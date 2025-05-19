Çin'in Kentsel İşsizlik Oranı Nisan Ayında Düşüş GÖsterdi

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in iş piyasası nisan ayında genel olarak istikrarını sürdürürken, ankete dayalı kentsel işsizlik oranı bir önceki aya göre azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü yayımladığı verilere göre mart ayında yüzde 5,2 olan Çin'de ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 5,1'e geriledi.

Büronun verileri bu oranın, 31 büyük kentte 0,1 yüzde puanlık düşüşle yüzde 5,1'e gerilediğini ortaya koydu.

Yılın ilk dört ayında yüzde 5,2 olarak ölçülen ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemi ile yatay seyir sergiledi.

Büro sözcüsü Fu Linghui, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in istikrarlı ekonomik büyümesi, gelişen sanayi performansı, genişleyen yeni büyüme faktörlerinin yanı sıra kilit önemdeki gruplarda istihdama daha fazla destek sağlanmasının iş piyasasının istikrarını sürdürmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Çin, 2025 yılında ankete dayalı kentsel işsizlik oranının yüzde 5,5 civarında gerçekleşmesini, 12 milyonun üzerindeyse yeni kentsel istihdam yaratmayı hedefliyor.

Fu, dış belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda istihdamda istikrar sağlamak ve istihdamı genişletmek, tam istihdamı teşvik etmek, iş kalitesini artırmak ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için daha fazla çaba gösterileceğini belirtti.