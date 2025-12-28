Haberler

Albüm: Çin'in Gangnan İlçesinin Yıllık Kaz Tüyü Üretim Hacmi 90.000 Tona Ulaştı

Güncelleme:
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Gangnan ilçesi, 1980'lerden bu yana entegre bir kaz tüyü sanayi zinciri oluşturarak yıllık 90.000 tonluk üretim hacmine ulaşmış durumda.

NANNİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guigang şehrine bağlı Gangnan ilçesi "Çin'in kaz tüyü endüstrisinin merkezi" olarak biliniyor.

1980'li yıllardan itibaren sektörün ağırlık merkezi Qiaoxu kasabası olurken, kırk yılı aşkın bir sürede birincil tüy seçimi ve işlenmesinden yıkanmış tüy ve kaz tüyü işlemesine, nihai kaz tüyü ürünlerinin üretimine kadar uzanan entegre bir sanayi zinciri oluşturuldu.

Günümüzde ilçede bu alanda faaliyet gösteren 170 şirket bulunurken, yıllık toplam tüy ve kaz tüyü üretim hacmi yaklaşık 90.000 tona ulaşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500

