Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Kasımda 628 Milyar Dolara Ulaştı

Çin'in mal ve hizmet ticareti, kasımda 4,42 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Mal ihracatı 2,25 trilyon yuan, ithalatı ise 1,59 trilyon yuan oldu. Dış ticaret fazlası 654,7 milyar yuan, hizmet ticaretindeki açık ise 83,3 milyar yuan olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in mal ve hizmet ticareti, kasımda yaklaşık 4,42 trilyon yuan (yaklaşık 628 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Devlet Kambiyo İdaresi'nin verilerine göre toplam tutarın 2,25 trilyon yuanını mal ihracatı, 1,59 trilyon yuanı aşkın kısmını ise mal ithalatı oluşturdu. Verilere göre bu kalemde 654,7 milyar yuanlık dış ticaret fazlası oluştu.

Hizmet ticaretinde ise ihracat 246,5 milyar yuan, ithalat 329,8 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti. Böylece hizmet ticaretinde 83,3 milyar yuanlık açık kaydedildi.

ABD doları cinsinden bakıldığında kasımda Çin'in mal ve hizmet ihracatı 351,6 milyar dolar, ithalatı ise 271,1 milyar dolar oldu. Bu veriler doğrultusunda, ülkenin dış ticaret fazlası 80,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
