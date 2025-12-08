Çin'in Dış Ticareti İlk 11 Ayda Yüzde 3,6 Arttı

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalatı ve ihracatı, 2025 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 41,21 trilyon yuan (yaklaşık 5,82 trilyon ABD doları) seviyesine yükseldi.

Gümrük Genel İdaresi'nden pazartesi günü açıklanan verilere göre söz konusu artış oranı, yılın ilk 10 ayında kaydedilen yüzde 3,6 düzeyindeki artışa kıyasla sabit kaldı.

Çin'in kasım ayındaki mal ithalat ve ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 3,9 trilyon yuana ulaştı.