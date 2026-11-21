Çin'in ilk geleneksel sektörler fuarında ipek ve çay başarıları sergileniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çin'in ilk Tarihi ve Geleneksel Sektörler Fuarı, Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da cuma günü açıldı. Fuar, ipek, çay, porselen ve geleneksel Çin tıbbı gibi köklü sektörlerdeki dikkat çekici başarıları sergiliyor.
HANGZHOU, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ilk Tarihi ve Geleneksel Sektörler Fuarı, cuma günü ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da başladı.
Fuarda ipek, çay, porselen ve geleneksel Çin tıbbı gibi köklü sektörlerde elde edilen dikkat çekici başarılar sergileniyor.
Kaynak: Xinhua