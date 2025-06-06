Çin'in İlk Büyük Ölçekli Kömür Yatağı Metan Sahasında Rekor Üretim

Çin'in İlk Büyük Ölçekli Kömür Yatağı Metan Sahasında Rekor Üretim
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Shanxi eyaletindeki Daning-Jixian blokunda, mayıs sonu itibarıyla kümülatif doğalgaz üretimi 3,6 milyar metreküpü aştı. Bu durum, bölgeyi petrol ve doğalgaz eşdeğerine ulaşan ilk kömür yatağı metan sahası haline getirdi.

TAİYUAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletindeki ilk büyük ölçekli kömür yatağı metan sahası olan Daning-Jixian blokunda, mayıs ayı sonu itibarıyla kümülatif doğalgaz üretimi 3,6 milyar metreküpü aştı. Bu rakam, 2,8 milyon tonu aşkın petrol ve doğalgaza eşdeğer.

PetroChina Kömür Yatağı Metan Şirketi'ne göre bu gelişme, bölgeyi kümülatif petrol ve doğalgaz eşdeğerine ulaşan ülkenin ilk kömür yatağı metan sahası haline getirdi.

Geleneksel olmayan doğalgaz türü kömür yatağı metanı, temiz ve stratejik bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu kaynağın kullanımı, madencilik risklerini azaltmaya, sera gazı emisyonlarını düşürmeye ve gaz arzı sıkıntılarını hafifletmeye katkı sağlıyor.

Shanxi eyaleti, 2.000 metreden daha az derinlikte bulunan 8,31 trilyon metreküplük kömür yatağı metan rezerviyle Çin'in en önemli kaynak havzalarından biri konumunda. Bu miktar, ülkenin toplam kömür yatağı metan potansiyelinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Daning-Jixian blokunun üretim kapasitesi, son yıllarda kömür yatağı metan geliştirme teknolojisindeki sürekli atılımlarla istikrarlı şekilde arttı.

2024 yılında sahanın kömür yatağı metan üretimi 1,96 milyar metreküpe ulaşarak, yıllık 2 milyon ton petrol ve doğalgaz eşdeğeri üretimiyle dünyada bir ilke imza attı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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