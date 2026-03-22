Çin'in İlk 550 Megavatlık F Sınıfı Doğalgaz Türbini Ünitesi Enerji Üretimine Başladı

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in ilk 550 megavatlık F sınıfı doğalgaz türbini ünitesi, 168 saatlik tam yük testini başarıyla tamamlayarak resmi olarak elektrik üretimine başladı. Bu, büyük kapasiteli ve yüksek verimliliğe sahip temiz enerji ekipmanlarının kullanımında yeni bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Çin Huadian Limited Şirketi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada, ünitenin ülkenin güneybatısındaki Chongqing'de yer alan Huadian Chongqing Tongnan Doğalgaz Enerji Projesi kapsamında devreye alındığı belirtildi. Toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 1,1 milyon kilovat olan ünite, an itibarıyla Çin'deki en büyük ve en verimli tekil F sınıfı ağır hizmet doğalgaz türbini ünitesi olarak öne çıkıyor.

Projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte yılda yaklaşık 2,1 milyar kilovat-saat elektrik üretilmesi bekleniyor. Bu miktarın yaklaşık 1,75 milyon evin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyor. Aynı zamanda her yıl yaklaşık 200.000 ton standart kömür tasarrufu sağlanacağı, karbondioksit emisyonlarının yaklaşık 860.000 ton azaltılacağı ve kükürt dioksit ve partikül kirletici emisyonlarının sıfıra yakın bir seviyeye indirileceği kaydedildi.

Doğalgaz enerjisinin, modern bir enerji sistemi inşasında büyük öneme sahip, destekleyici ve esnek bir kaynak sunduğuna dikkat çeken şirket, doğalgazla çalışan ünitelerin yalnızca kömür santrallerinin yerini almakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek kapasiteli, verimli ve temiz yedek enerji arzı sağlamada da hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Doğalgaz türbinleri, kömürle çalışan santrallere kıyasla önemli ölçüde daha düşük emisyon, daha yüksek esneklik ve daha üstün verimlilik sunuyor. Yaklaşık bir saat içinde tam kapasiteye ulaşabilen bu türbinlerin, bu bağlamda geleneksel kömür santrallerine göre yaklaşık beş kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

