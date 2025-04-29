Çin'in Hizmet Ticaretinde Güçlü Büyüme: İlk Çeyrekte %8,7 Artış

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti yılın ilk çeyreğinde seyahat hizmetleri ticaretindeki keskin artış da dahil olmak üzere istikrarlı büyüme sergiledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilere göre ülkenin hizmet ticareti, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla toplamda 1,97 trilyon yuana (yaklaşık 273,5 milyar ABD doları) ulaştı.

Hizmet ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 12,2 artışla 835,15 milyar yuana çıkarken, hizmet ithalatı yüzde 6,2 artışla 1,14 trilyon yuana yükseldi ve 303,88 milyar yuanlık bir açık ortaya çıktı.

Verilere göre seyahat hizmetleri ticareti güçlü büyüme ivmesini sürdürerek geçen yıla göre yüzde 21,8 artışla 584,9 milyar yuana yükseldi.

Bilgi yoğun hizmet ticareti ise geçen yıla göre yüzde 2,6 artışla 752,49 milyar yuana ulaştı.