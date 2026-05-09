Çin'de Hizmet Sektörü, Turizmdeki İvmenin Etkisiyle İlk Çeyrekte Büyüme Kaydetti

Çin'in hizmet ticareti, seyahat hizmetleri ihracatındaki güçlü artışla 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüme kaydetti. Bu dönemde toplam hizmet ithalatı ve ihracatı 1,8 trilyon yuanı aştı.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti, seyahat hizmetleri ihracatındaki güçlü artışla 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüdü.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, yılın ilk üç ayında hizmet ithalatı ve ihracatının toplam değeri 1,8 trilyon yuanın (yaklaşık 262,8 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Özellikle seyahat hizmetleri ihracatı söz konusu dönemde yüzde 32,3 artarak 105,35 milyar yuana yükseldi ve tüm hizmet ihracatı kalemleri arasında en yüksek büyümeyi kaydetti.

Taşımacılık hizmetleri ithalatı ise ilk çeyrekte yüzde 22,8 artarak toplam 230,2 milyar yuan oldu. Bu, hacim bazında ilk beş hizmet ithalat kategorisi içindeki en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Bilgi yoğun hizmet ticareti, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 genişleyerek toplam hizmet ticaretinin yüzde 43,5'ini oluşturdu. Kişisel kültür ve eğlence hizmetleri ihracatı yüzde 25,6 oranında artış kaydederken, finansal hizmetler ihracatı yüzde 16,1 yükseldi.

Çin'in genişletilmiş vize muafiyeti politikaları ve ülkeden ayrılan ziyaretçilere yönelik anında vergi iadesi gibi kolaylıkları devreye almasıyla birlikte, son yıllarda ülkeye yönelik turizm talebinde ciddi bir artış yaşandı.

Resmi veriler, 2026'nın ilk çeyreğinde yabancı ülke vatandaşlarının Çin'e yaklaşık 8,32 milyon vizesiz giriş yaptığını ortaya koydu. Bu rakam, toplam yabancı girişlerin yüzde 77,9'unu oluşturdu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3'lük bir artışa işaret etti.

Kaynak: Xinhua
