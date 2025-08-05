Çin'in Hizmet Ticareti 2025'in İlk Yarısında Yüzde 8 Arttı

Çin'in Hizmet Ticareti 2025'in İlk Yarısında Yüzde 8 Arttı
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Çin Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk yarısında hizmet ticaretinin geçen yıla göre yüzde 8 artarak 3,89 trilyon yuana ulaştığını açıkladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in hizmet ticareti 2025'in ilk yarısında yüzde 8 arttı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in hizmet ticareti 2025'in ilk yarısında yüzde 8 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in hizmet ticaretinin 2025'in ilk yarısında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve toplam ithalat ve ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3,89 trilyon yuana (yaklaşık 544,9 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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